Montagna, MiTur: pubblicata la graduatoria del bando per ammodernamento e sicurezza degli impianti

(Teleborsa) - "L'. Questo è infatti il primo Governo ad isupportando le imprese in un processo non solo di sostegno, ma anche di crescita e rinnovamento. Abbiamo investito nello sviluppo sostenibile e nell'innovazione degli impianti, cambiando il volto alla montagna italiana, che oggi è diventata una destinazione turistica valida tutto l'anno. Comprendo il rammarico di alcune associazioni per quello che loro definiscono un "taglio alle risorse", ma non è così. Primo, perché il Ministero proseguirà nel suo impegno concreto verso il comparto. Secondo, perché iad esempio verso le staff house (e quindi i lavoratori), il Green tour (per la riqualificazione energetica) o i contratti di filiera con la prossima finanziaria, per favorire la riconversione degli impianti dopo averne sostenuto la capacità produttiva, puntando per il futuro alla diversificazione, sostenibilità e all’innovazione del prodotto turistico della montagna.Quindi,anche in considerazione dei cambiamenti che il comparto sta vivendo. La domanda turistica di oggi è già diversa rispetto a tre anni fa, e la montagna ha subito, anche grazie ai nostri investimenti in innovazione e sostenibilità, una trasformazione tale da essere ormai una destinazione turistica 12 mesi l'anno. Per questo,Confermo quindi il forte impegno del Ministero per il settore, con una grande attenzione alla montagna italiana, come mai nessuno ha fatto prima, anche favorendo ammodernamento del settore montagna, destagionalizzazione, sostenibilità e diversificazione del prodotto." Così ila margine dellaa valere sul Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale.