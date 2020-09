TIM scivola in Borsa. Pesano rumors su dubbi UE per Rete Unica

TIM

(Teleborsa) - Si muove in profondo rossoin Borsa, lasciando sul parterre il 2,79%, sui minimi di giornata. Lo status tecnico di TIM mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,35 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,3691. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,3379.A zavorrare il titolo sono lerelative ad un possibile, rilanciate da Bloomberg. A preoccupare Bruxelles - scrive l'agenzia - sarebbe il timore che l'integrazione delle reti di TIM ed Open Fiber possa portare di fatto alla creazione di un nuovo monopolio.Non sono bastate al mercato legiunte da fonti del, secondo le quali il Ministro Gualtieri sarebbe in stretto contatto con la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager e non si rischierebbe alcun veto dell'UE sul progetto.Intanto, lale voci ed un portavoce ha precisato che Bruxelles segue "con attenzione gli sviluppi", ma ad oggi non è arrivata alcuna notifica per assumere una posizione al riguardo.