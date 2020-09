Tokyo e resto Asia in calo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastati e improntata alla cautela per i listini azionari d'estremo oriente che si sono mossi in attesa di conoscere il verdetto della, dopo quello della, la vigilia. La banca centrale guidata daha una visione meno pessimista sull'economia del Paese ed ha confermato la sua politica monetaria. L'istituto centrale ha migliorato inoltre le sue stime economiche.Quanto alla banca centrale americana ha fatto sapere di non avere intenzione di alzare i tassi di interesse almeno fino al 2023, fino a quando non sarà raggiunta la massima occupazione. E nelle previsioni economiche aggiornate a seguito dell'ultima riunione del direttorio, ha stimato una caduta del PIL 2020 del 3,7%., si è mosso sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,64%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata in calo dello 0,16%.In forte calo(-1,53%); come pure, in rosso(-1,4%).In lieve ribasso(-0,31%); sulla stessa tendenza, in discesa(-1,1%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,31%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,16%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,37%.Il rendimento dell'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento delscambia al 3,10%.