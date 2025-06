La tregua tra Israele e Iran spinge i listini asiatici

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dell'1,28; sulla stessa linea,continua la giornata in aumento dell'1,48%.I mercati asiatici in forte rialzo, guidati da Corea del Sud e Hong Kong e in scia ai risultati di Wall Street, rispondono positivamente all'annuncio del presidente degli Stati Unitidi un cessate il fuoco provvisorio traEffervescente(+1,91%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione di(+2,71%).In denaro(+0,93%); con analoga direzione, in rialzo(+0,96%).La giornata del 24 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo 0%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%.Il rendimento per l'è pari 1,42%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.