Asia in ordine sparso guarda al Medio Oriente

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude con debolezza la borsa di, mentre si muovono in calo anche le altre bose che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con gli occhi degli investitori rivolti al Medio Oriente, dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a -0,15% mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,48%.In moderato rialzo(+0,31%); in frazionale calo(-0,36%).Negativo(-0,8%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità(-0,46%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,22%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,42%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,31%.Il rendimento per l'è pari 1,41%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,4 punti)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,5%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,4%; preced. 3,3%).