Limita le perdite Tokyo, bene Seul con titoli tecnologici

Nvidia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, grazie alla spinta dei titoli tecnologici che hanno seguito i guadagni di, che ha superato per la prima volta la valutazione di 4.000 miliardi di dollari. Intanto, la banca centrale della Corea del Sud ha mantenuto invariati i tassi di interesse, come ampiamente previsto, e ha segnalato che i responsabili politici rimangono aperti a ulteriori tagli dei tassi futuri., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,64%, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,34%.Leggermente positivo(+0,38%); come pure, positivo(+1,31%). Leggermente negativo(-0,32%); in frazionale progresso(+0,56%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 1,49%, mentre il rendimento deltratta 1,65%.