Borsa SpA, le reazioni degli altri offerenti

London Stock Exchange Group

Euronext

Deutsche Boerse

(Teleborsa) -ha deciso di andare avanti "in esclusiva" con la cordata-CDP per la vendita di Borsa Italiana, mettendo da parte le altre due offerte pervenute, dalla borsa svizzera SIX e dalla borsa tedescaIlha preso atto della decisione di LSEG. La sua offerta - stando alle voci trapelate nei giorni scorsi - era la più elevata in valore., invece, ha lasciato trapelare, affermando di aver presentato un'offerta che definiscee che avrebbe potutoper Borsa Italiana, favorendo il suo sviluppo e garantendo la sua autonomia.