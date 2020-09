Nikola Corporation, scivola al Nasdaq dopo dimissioni fondatore Milton

Nikola

Nikola

Nasdaq 100

Nikola

(Teleborsa) - A picco il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 17,86%.Il fondatore del gruppo attivo nella progettazione e realizzazione di veicoli industriali a zero emissioni, Trevor Milton, si è dimesso dal consiglio di amministrazione della società e dalla carica di presidente esecutivo dopo le accuse per frode La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30,44 USD. Supporto stimato a 24,89. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 35,99.