Borsa di New York ben impostata al giro di boa

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che prosegue mostra la sduta in buon rialzo, in una giornata caratterizzata da pochi spunti sul fornte macro e da scambi generalmente calmi in visata delle prossime festività pasquali. Qualche spunto in più su fronte Corporate dove si segnalano le forti perdite di GameStop dopo risuotati deludenti.A New York, mantiene un guadagno dello 0,78% il, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.224 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,02%); in frazionale progresso l'(+0,22%).(+2,20%),(+0,99%) e(+0,98%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+5,02%),(+3,33%),(+1,78%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,46%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+7,38%),(+6,07%),(+3,33%) e(+3,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,88%.