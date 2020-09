CNH Industrial, classificata tra le dieci aziende più innovative del Brasile

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) - L'innovazione è naturalmente al centro del Gruppoed è fondamentale per tutti e dodici i suoi marchi. I continui investimenti dell'Azienda in Ricerca e Sviluppo, oltre alla promozione di una cultura d'innovazione collaborativa, hanno prodotto vantaggi significativi per i suoi clienti.Lo studio, condotto dal quotidiano finanziario nazionale brasiliano Valor Econômico in collaborazione con Strategy&, società di consulenza strategica di PwC, ha classificato CNH Industrial tra le aziende più innovative del Brasile per il terzo anno consecutivo e per il secondo anno consecutivo tra le prime dieci del paese. I risultati sono stati annunciati in occasione della cerimonia di premiazione virtuale tenutasi il 17 settembre."CNH Industrial crede che tutti possano fare innovazione, sempre e ovunque. È qualcosa che coinvolge tutti i nostri team", ha affermato, CNH Industrial. ". È una forza trainante nel generare preziose intuizioni per la creazione di nuove soluzioni, per migliorare costantemente l'esperienza dei clienti con i nostri prodotti, servizi e relazioni quotidiane, nonché per migliorare gli indicatori di sviluppo della società attraverso un focus diretto sulla sostenibilità".Nel 2019, solo in Brasile, CNH Industrial ha depositato 72 brevetti di progettazione industriale, con un aumento del 118% rispetto al 2018, diventando la società privata brasiliana con più brevetti sviluppati a livello nazionale. In totale, CNH Industrial detiene circa 11.000 brevetti in tutto il mondo, di cui oltre 1.300 attivi in Brasile.Il premio "Valor Inovação Brasil" mira a valutare in modo coerente e sistematico le prassi di innovazione delle imprese che operano in Brasile in vari settori. La classifica si basa su quattro pilastri della catena dell'innovazione: intenzione di innovare, impegno per realizzare l'innovazione, risultati ottenuti e valutazione del mercato. Oltre alla classifica generale dei primi dieci classificati, vengono classificati anche i leader di ciascuno dei 21 settori analizzati.