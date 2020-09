Imprese, Di Stefano: patto per l’internazionalizzazione, ma occorre innovare

(Teleborsa) - "Il governo è al lavoro per favorire l’internazionalizzazione delle imprese. Prima dell’emergenza, abbiamo deciso di portare le competenze per l’internazionalizzazione in un unico ministero: questo oggi fa sì che la casa delle imprese italiane sia in un’unica struttura in grado di rispondere e deliberare in tempo quasi reale”. Lo ha detto, aprendo il forum on line “Il sostegno alle imprese per l’accesso ai mercati internazionali”, moderato dal giornalista Carlo Cerutti e promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Napoli Nord con l’Ungdcec (Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili) e l’Aicec (Associazione internazionalizzazione commercialisti ed esperti contabili).“Il Patto per l’Export è frutto proprio di questa semplificazione e del dialogo avviato con le aziende - ha aggiunto Di Stefano - che ha sancito un accordo che si articola in: dalla comunicazione, con la creazione di una campagna per riabilitare l’immagine del nostro Paese nel mondo, alla formazione e informazione, dove svolgono un ruolo fondamentale gli intermediari come i dottori commercialisti. Abbiamo, inoltre, raddoppiato il fondo di finanza agevolato, esteso ai Paesi europei senza necessità di garanzie. Ora speriamo che tutti sappiano seguire il governo su questa strada,e stare al passo con i tempi”."Dubai è considerato il terzo hub più grande del mondo in termini di logistica. Ma il governo degli Emirati Arabi - ha evidenziato Fahad Al Gergawi, Ceo di Dubai Investment Development Agency - non ha intenzione di fermarsi, ci sono in atto politiche che mirano a un’ulteriore crescita, anche se ci avviamo verso una semi chiusura dell’economia mondiale. Il nostro obiettivo è quello di agevolare le imprese italiane, supportandole e creando nuove prospettive. Crediamo che investire negli Emirati Arabi sia una grande opportunità per chi arriva da parti diverse del mondo".Secondo“in questo grave momento di difficoltà economica. Il Made in Italy ci viene invidiato in tutto il mondo, ci sono assolute eccellenze che devono necessariamente crescere. Per farlo, crediamo che il mercato degli Emirati Arabi sia il più indicato perché è un trampolino di lancio che può permettere alle imprese di raggiungere centinaia di milioni di persone”.Giuseppe Buompane, vicepresidente della commissione Bilancio della Camera dei Deputati, dal canto suo ha osservato che “il Patto per l’Export è stato fortemente voluto dal ministro Di Maio. Purtroppo, con la pandemia tutto è cambiato, le imprese italiane hanno dovuto reagire alle nuove sfide e mi sembra che lo stiano facendo con grande energia. Serviranno investimenti, forza e determinazione: gli imprenditori, con il supporto della politica, hanno il dovere di guardare al futuro con fiducia”.“Noi professionisti dobbiamo supportare le imprese che investono sui nuovi mercati soprattutto le piccole e piccolissime, che rappresentano il 97 per cento dell’ossatura economica. Gli Emirati Arabi - ha rimarcato Francesco Corbello, partner strategico di Dubai Fdi - hanno una posizione strategica che rappresenta un ottimo punto di partenza. Food, moda, innovazioni: molti settori possono trovare uno sbocco in questo Paese”.. Siamo consulenti di direzione aziendale e manager d’impresa - ha sottolineato- in grado di affiancare le Pmi interessate concretamente all'internazionalizzazione in maniera efficiente ed efficace. All'estero cerchiamo opportunità di sviluppo per le aziende italiane, e per riuscirci abbiamo deciso di costruire l’Unione Internazionale dei giovani dottori commercialisti. Vogliamo che il nostro ruolo non sia più marginale perché nessuno più di noi conosce le esigenze e le difficoltà degli imprenditori”.Giovanni Parente, numero uno Aicec, ha detto: “Con questo webinar vogliamo rimarcare l’importanza dell’internazionalizzazione, dalla quale oggi è impossibile prescindere. Al governo chiediamo, come commercialisti, di partecipare ai tavoli tecnici sull’internazionalizzazione per il bagaglio di esperienza che abbiamo accumulato in questi anni a sostegno degli imprenditori”.Per, Ambasciatore d'Italia ad Abu Dhabi, “: a fronte del nostro export negli Emirati, che è circa l’1 per cento di quello complessivo, il contributo al surplus commerciale è addirittura del 7 per cento. Adesso i dati andranno rivisti dopo la pandemia, per l’Italia sarà importante mantenere il posizionamento conquistato nel corso degli anni"-