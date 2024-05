Il Sole 24 Ore in partnership con Joint Italian Arab Chamber of Commerce per promuovere "ItalyX"

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) -e JIACC, la Joint Italian Arab Chamber of Commerce, hanno sottoscritto un accordo di partnership per la promozione di “ItalyX”, la certificazione de Il Sole 24 Ore sviluppata in collaborazione con Confindustria, che ha l’obiettivo di attribuire valore e dare visibilità alle imprese del comparto manifatturiero che incarnano e rappresentano i valori dell’eccellenza italiana.L’accordo, spiega una nota, è stato annunciato in occasione della visita in Italia del Saudi Italian Business Council che si è tenuta a Roma il 9 maggio alla presenza di rappresentanti governativi, imprese e istituzioni italiane.L’accordo avràe prevede il coinvolgimento della JIACC nel fornire i propri servizi di assistenza e supporto nei processi di internazionalizzazione nei Paesi arabi alle aziende che avranno ottenuto la certificazione ItalyX, mediante l’accesso al suo network internazionale.Attraverso tale accordo, Il Sole 24 Ore prosegue la propria strategia di internazionalizzazione del progetto ItalyX e prevederà specifiche agevolazioni per gli Associati della JAICC per i propri investimenti in visibilità sui media del Gruppo 24 ORE sia per accedere a prodotti e servizi professionali de Il Sole 24 Ore.“Il Gruppo 24 ORE è da sempre vicino al mondo delle imprese e, economia che sta attraversando una fase di crescita tra le più alte tra i Paesi del G20. In Arabia Saudita le nostre aziende potranno cogliere nuove opportunità di business ed il sistema delle Camere di Commercio rappresenta un alleato molto importante per raggiungere questo obiettivo. L’accordo appena firmato rappresenta inoltre un altro importante passo nella strategia di internazionalizzazione e di coinvolgimento di partner istituzionali nel Progetto ItalyX”, ha commentato“L'accordo con Il Sole 24 Ore rappresenta una. La certificazione costituisce uno strumento molto importante di promozione del brand Made in Italy, garantendo alle nostre imprese quella riconoscibilità fondamentale per l'apertura in nuovi mercati”, ha commentatoPresentato lo scorso novembre con un evento in Confindustria, l’innovativo servizio di certificazione di eccellenza delle imprese italiane ha raccolto l’interesse di quasi quattrocento aziende tra i due target del comparto manifatturiero a cui è indirizzata: le PMI fino a 50 milioni di euro di fatturato all’anno con sede legale in Italia e le Grandi Aziende con fatturato superiore ai 50 milioni di euro all’anno. Di queste, sono già oltre 50 le aziende aderenti tra certificate e in via di certificazione.L’iniziativa messa a punto dal Sole 24 Ore con Confindustria attribuirà il marchio ItalyX e una serie di opportunità di visibilità alle aziende che avranno superato un audit condotto da primari enti di certificazione indipendenti sulla base di un rigoroso Disciplinare definito da Il Sole 24 Ore, in cui si valuterà la capacità delle imprese di ideare, progettare, innovare e produrre secondo i tratti distintivi della tradizione italiana: ricerca della qualità, stile, cura del dettaglio e creatività.