Pensioni, post Quota 100: le ipotesi

(Teleborsa) -il confronto sul dopo: Governo e parti sociali si sono dati appuntamento venerdìper gettare le basi del nuovo, destinato ad entrare in vigore il 1° gennaio 2022, quando cioè calerà il sipario sulla sperimentazione triennale dei pensionamenti anticipati disegnata durante la precedente esperienza di governo gialloverde, conche è considerato ildellaTante letra le quali quella della. Che, come scrive il Sole24Ore, "prevede anzitutto la possibilità di consentire ad una prima fetta di categorie di lavoratori, a cominciare da quelli che svolgono attivitàdi andare in pensione già a 62 (o 63) anni con un’anzianità contributiva di 36 (o 37) anni senza eccessive penalizzazioni e con la possibilità di sfruttare il canale alternativo dell’Ape sociale in versione potenziata e strutturale.Per gli altri lavoratori la soglia minima di uscita, salirebbe a( comunque a non meno di 63 anni) e almeno 37 (o 38) anni di contribuzione e con penalità legate al metodo di calcolo contributivo di una certa consistenza per ogni anno d’anticipo rispetto al limite di vecchiaia deiTanti ancora ida sciogliere, da inserire in un quadro generale ben più ampio in cui si inseriscono l' imminentee la stesura delitaliano.