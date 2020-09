Coronavirus, tornano sopra 100mila i tamponi effettuati. Speranza: li aumenteremo ancora

(Teleborsa) - L'Italia è pronta ad aumentare il numero digiornalieri. Ad annunciarlo è il ministro della Salutenel corso del question time alla Camera."I test sono un tema strategico per affrontare i prossimi mesi. Ad oggi tutte le istituzioni internazionali riconoscono come gold standard ile noi abbiamo rafforzato le nostre capacità, con oltre 100mila tamponi al giorno e prevediamo di aumentare tale numero", ha detto il ministro.Nel frattempo, è tornato a salire sopra le 100mila unità (, ieri erano stati 87.303) il numero didalle autorità sanitarie nelle ultime 24 ore che hanno portato a individuarenuovi casi di. Rapportostabile a 1,58% (ieri 1,59%). Sale il numero di, 20 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 14). Aumentano icon sintomi (2.658, +54 rispetto a ieri) e le(244, +5).Sono i numeri contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute che segnala come da inizio pandemia il numero di contagiati totali sia salito a, mentre il numero di decessi ha raggiunto quotaNel corso del suo intervento alla Camera il ministro Speranza è tornato anche sul tema. "Da parte dello Stato il problema di fondo relativo alla disponibilità di mascherine è un problema che è stato affrontato e superato – ha detto Speranza – Oggi l'Italia non è più in balia di un mercato internazionale perché ha messo in campo una produzione pubblica con 30 milioni di mascherine al giorno". "Questa è la risposta dello Stato che ci mette al riparo da tutte le intemperie di febbraio e marzo", ha affermato il ministro che ha espresso "massima fiducia" nei confronti degli organi inquirenti in merito a presunte relazioni di singole aziende che producono mascherine con"Avremo una grande opportunità perché per la prima volta potremo fare una riforma delin un tempo in cui ci sono più risorse. Dobbiamo recuperare il terreno perduto sullae valorizzarlo come un tema chiave della riforma – ha spiegato il ministro Speranza durante il question time – Quindi useremo tutte le risorse disponibili per investire su telemedicina e digitale e investiremo in un nuovo piano per sostituire tutti i macchinari obsoleti nel nostro paese".