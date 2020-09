Coronavirus travolge l'Europa: Italia accerchiata

(Teleborsa) -inin Europa.altrimenti "potrebbero esserci centinaia di decessi ogni giorno". Il Premier britannicoha annunciato ieri allale nuove restrizioni che il Governo intende adottare per affrontare la seconda ondata di contagi da Covid-19 che resteranno in vigore perresteranno aperte, iche possono lavorare da casa dovranno restare a casa,dovranno chiudere alle 22 dal prossimo giovedì e fornire soloe per il momento è rinviato il ritorno del pubblico agli eventi sportivi. Estesoin molte più zone.Leincludono anche ladel numero massimo di invitati ai matrimoni.ha definito la situazione attualeda affrontare subito.Il leader dell'opposizione laburistaha approvato le nuove misure, accusando però il Governo di non avere una strategia complessiva, ha criticato le falle nel sistema di test e tracciamento e ha detto che un eventuale lockdown nazionale bis rappresenterebbe il segno di "dell'esecutivo.La curva dei contagi continua a salire indove nelle ultime 24 ore si sono registratinuovi casi. Stessa situazione inIntanto, secondo quanto emerge dall'ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University, negli Usa sono stati superati iti per il coronavirus.