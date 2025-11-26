Milano 14:03
Hydro chiuderà cinque stabilimenti di estrusione nel Vecchio Continente di cui uno in Italia
(Teleborsa) - Hydro, produttore norvegese di alluminio quotato alla Borsa di Olso, ha fatto sapere che chiuderà cinque stabilimenti di estrusione in Europa.

La decisione riguarderà gli stabilimenti di produzione di Hydro Extrusions di Cheltenham e Bedwas nel Regno Unito, Lüdenscheid in Germania, Feltre in Italia e Drunen nei Paesi Bassi. La chiusura proposta coinvolgerà 730 dipendenti. Verrà avviato un processo di consultazione formale con i rappresentanti dei dipendenti degli stabilimenti interessati. Se confermata, la chiusura dei siti avverrà nel corso del 2026.

"La decisione di ottimizzare la presenza nel settore dell'estrusione in Europa - si legge in una nota delle società - si basa su un'analisi e una revisione dettagliate delle prestazioni e della situazione del mercato, con l'obiettivo di rafforzare la competitività a lungo termine delle attività di Hydro Extrusions in Europa".

Dopo le modifiche proposte, Hydro avrà 28 impianti di estrusione e cinque impianti di riciclo nella business unit Extrusion Europe e un totale di 7.000 dipendenti.

La società stima che il costo totale della ristrutturazione ammonterà a 1,9 miliardi di corone norvegesi, con 460 milioni di oneri di svalutazione e 1,25 miliardi di accantonamenti previsti nel quarto trimestre del 2025. Costi pari a circa 50-100 milioni di corone avranno un impatto sull'EBITDA rettificato nel quarto trimestre del 2025. I miglioramenti previsti in termini di run-rate derivanti dalla ristrutturazione superano 500 milioni di corone all'anno.


