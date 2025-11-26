Hydro chiuderà cinque stabilimenti di estrusione nel Vecchio Continente di cui uno in Italia

(Teleborsa) - Hydro
, produttore norvegese di alluminio quotato alla Borsa di Olso, ha fatto sapere che chiuderà cinque stabilimenti di estrusione in Europa
.
La decisione riguarderà gli stabilimenti di produzione di Hydro Extrusions di Cheltenham e Bedwas nel Regno Unito
, Lüdenscheid in Germania
, Feltre in Italia
e Drunen nei Paesi Bassi
. La chiusura proposta coinvolgerà 730 dipendenti. Verrà avviato un processo di consultazione formale con i rappresentanti dei dipendenti degli stabilimenti interessati. Se confermata, la chiusura dei siti avverrà nel corso del 2026
.
"La decisione di ottimizzare la presenza nel settore dell'estrusione in Europa - si legge in una nota delle società - si basa su un'analisi e una revisione dettagliate delle prestazioni
e della situazione del mercato
, con l'obiettivo di rafforzare la competitività a lungo termine
delle attività di Hydro Extrusions in Europa".
Dopo le modifiche proposte, Hydro avrà 28 impianti di estrusione e cinque impianti di riciclo
nella business unit Extrusion Europe e un totale di 7.000 dipendenti
.
La società stima che il costo totale della ristrutturazione ammonterà a 1,9 miliardi di corone norvegesi
, con 460 milioni di oneri di svalutazione e 1,25 miliardi di accantonamenti previsti nel quarto trimestre del 2025. Costi pari a circa 50-100 milioni di corone avranno un impatto sull'EBITDA rettificato nel quarto trimestre del 2025. I miglioramenti previsti in termini di run-rate derivanti dalla ristrutturazione superano 500 milioni di corone all'anno
.