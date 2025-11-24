Governo, Urso: Italia cambiata significativamente in tre anni

(Teleborsa) - "L'Italia è significativamente cambiata rispetto all'inizio del nostro mandato,
come dimostrano giudizi delle agenzie di rating. Lo spread da oltre 200 punti base si è portato a valori vicini ai 70 punti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso,
ripercorrendo i tre anni di governo durante il suo intervento a Italia Direzione Nord in Triennale a Milano. "Stiamo consolidando la nostra attrattività" e
"l'Italia non è più la Cenerentola, ma è tornata in Serie A", ha aggiunto il numero uno del Mimit. "Siamo al lavoro per un'Italia nuova che si configuri come leader nel contesto internazionale",
ha chiosato Urso.
In Europa "è in corso quel processo di riforme, che ci auguriamo possa essere radicale ed efficace, ch
e abbiamo sempre chiesto da inizio legislatura. Finalmente fa parte del programma della nostra Unione europea", con l'obiettivo di "garantire la competitività delle nostre imprese a livello globale"
, ha concluso il Ministro.