Recovery Fund, Di Maio sprona l'Italia: "Treno che non passerà più"

(Teleborsa) - "Quelle messe a disposizione dall'sono risorsei: ilvale più del Piano Marshall. Dobbiamo farema anche bene.. Un'occasione unica peril nostro Paese". Lo ha detto il Ministro degli Esteri,in audizione alla Camera sul, parlando di "sostegno straordinario dell'Unione Europea che "ci offredi sviluppare un programma che faccia davvero la- Il titolare della Farnesina ha sottolineato che "ilrappresenta uno strumento strategico per il rilancio del paese dopo la crisi Covid, e per impostare un. Una crescita più sostenibile e duratura è ormai imprescindibile"."La- prosegue il Ministro - ci ha mostrato quanto profonde siano le interdipendenze e connessioni tra Stati Membri, haevidenziato quanto i nostri destini siano accomunati. Anche per questo moltguardano all'Italia con grande attenzione e noi abbiamo unaNell'l'Italia non può permettersi il lusso di perdere latra pubbliche amministrazioni'', ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. Nel fare riferimento alleche il piano nazionale deve contribuire a vincere, Di Maio ha citato ''la ripresa nazionale dopo la crisi,