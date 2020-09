Terzo Valico dei Giovi, abbattuti gli ultimi diaframmi delle due gallerie

Webuild

(Teleborsa) -degli ultimi diaframmi della, che collega Genova a Milano. L'opera è stata realizzata dal Gruppoper potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa.I lavori riguardano glipiù importanti della nuova linea: la, che sarà la galleria ferroviaria più lunga in Italia, e la. Il doppio abbattimento permette ora il. Il primo breakthrough di oggi, con metodo di scavo in tradizionale, riguarda la Galleria di Valico ed è anche il primo di altri che coinvolgeranno questo tunnel lungo 27 km. Il secondo breakthrough riguarda invece il binario pari della Galleria di Serravalle, lunga in totale quasi 7 km.Milestone significative che sono state celebrate oggi nel comune di(AL), alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, del commissario straordinario del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova,, dell’Amministratore Delegato Webuild,, dell’Amministratore Delegato e Direttore Centrale di Ferrovie dello Stato,, e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana“L'apertura di queste due gallerie è il simbolo della competenza straordinaria di tante persone, che ringrazio per l'enorme lavoro che hanno fatto", ha dichiarato, sollecitando il Governo a far ripartire il lavoro e rilanciare le opere pubbliche.Definendo l'opera la "metropolitana del Nord Ovest", la Ministraha sottolineato che il Terzo valico è un'opera "strategica" in grado di "ridurre distanze e tempi di percorrenza in un'area di grande rilevanza per tutto il Paese".L'Ad di FS Italiane,, si legge su FSNews, ha voluto sottolineare l'importanza dell'opera in chiave si sostenibilità ambientale, grazie a un progressivo riequilibrio modale a favore della ferrovia. "Il Terzo Valico permetterà un riequilibrio modale in coerenza con gli obiettivi del Libro Bianco UE, sia del traffico merci che di quello passeggeri", ha affermato Battisti, aggiungendo che il Gruppo conta, a regime, di far "crescere la quota di mercato tra Genova e Milano dal 46 % di oggi al 64%, collegando le due città in poco più di un’ora, aumentando anche la frequenza dei treni ad Alta Velocità".La, lunga 53 km, una volta a regime assicurerà ilin 50 minuti (rispetto a 1h e 39 minuti attuali) e si inserisce neli, uno degli assi della rete strategica transeuropea di trasporto (TEN-T core network).Il Gruppo Webuild, nell'ambito delper un valore complessivo di circa, è al lavoro anche sul Nodo ferroviario di Genova: un progetto strategico che a luglio è stato annesso al progetto del Terzo Valico.