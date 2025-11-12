Italmobiliare, downgrade a Hold da Kepler Cheuvreux dopo riduzione sconto ingiustificata

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha tagliato a "Hold
" da "Buy" la raccomandazione
su Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, confermando il target price a 34 euro per azione (upside potenziale del 10%).
Il downgrade è arrivato a seguito dei risultati del terzo trimestre
. Gli analisti prevedono un limitato momentum degli utili delle società in portafoglio
, che potrebbe giustificare un aumento della valutazione fondamentale, nonché scarsa chiarezza sulla rotazione del portafoglio.
Viene sottolineato che lo sconto Holdco di Italmobiliare si è ridotto significativamente
negli ultimi due trimestri, raggiungendo il 38% alla fine del terzo trimestre. Questo livello è il più basso dal primo trimestre del 2024, quando la società aveva annunciato la cessione di AGN Energia, che ha generato un flusso di cassa in entrata di 100 milioni di euro e una plusvalenza di 40 milioni di euro. Si ricorda che la società ha distribuito un dividendo straordinario di 2,2 euro per azione, in aggiunta al dividendo ordinario di 0,8 euro.
"Al contrario, al momento non prevediamo exit significative a breve, principalmente a causa della debole dinamica degli utili delle principali società in portafoglio", si legge nella ricerca, dove si sostiene quindi che la riduzione dello sconto Holdco sia "ingiustificata, data la limitata visibilità delle future exit
".