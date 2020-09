Triboo, conferma guidance piano al 2022

Triboo

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel primo semestre 2020consolidati pari a 38 milioni di euro, in crescita del 1% rispetto ai37,6 milioni di euro del primo semestre dello scorso esercizio, grazie soprattutto alla performance dell’ASA T-Commerce.L’ Ebitda consolidato è pari a 4,7 milioni di euro, rispetto a 3,5 milioni di euro del primo semestre 2019.per 944 migliaia di euro, rispetto al risultato positivo per 316 migliaia di euro delprimo semestre 2019, e risente prevalentemente della svalutazione di 1,2 milioni di euro degli avviamenti allocati all’ASAT-Mediahouse.L’al 30 giugno 2020 è pari a 13,5 milioni di euro rispetto a 9,9 milioni di euro del 31 dicembre 2019."Sulla base dei dati consuntivati nel primo semestre ed alla luce delle previsioni di risultato per i prossimi mesi, pur in un contesto globale inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemiae non potendo escludere eventuali ulteriori impatti negativi derivanti da un aggravarsi della situazione sanitaria nazionale e mondiale, il Gruppo ritiene di confermare le guidance previste dal Piano Industriale 2020-2022".