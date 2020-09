Borsa di New York chiude in moderato rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale, sulla speranza per l'approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti all'economia. Ilsale dello 0,20%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.247 punti.In moderato rialzo il(+0,58%); come pure, leggermente positivo l'(+0,32%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,17%),(+0,76%) e(+0,70%). Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+4,82%),(+1,30%),(+1,03%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,42%.Calo deciso per, che segna un -1,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,12%.(+4,88%),(+4,31%),(+3,20%) e(+2,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.