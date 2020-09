Fiducia consumatori, Confesercenti: tenui segnali di ripresa

(Teleborsa) - "Gli italiani iniziano a percepire un, seppure ancora all'interno di unodi crisi. Unche, però, è reso più fragile dallelegate al, in primo luogo sull'evoluzione deie della". Questo il commento dell'Ufficio economico Confesercenti sui dati suldiffusi oggi da Istat , che a settembre vedono un recupero dell'indice per"A migliorare - prosegue l'Ufficio Studi - soprattutto lasu cui l'impatto dell'emergenza pandemica è stato particolarmente intenso. Il, invece, mostra unResta particolarmente, che oltre ad essere tra i settori maggiormente colpiti dall'impatto del Covid, scontano una ripartenza lenta dei consumi anche nei mesi successivi al riavvio delle attività. A pesare sul riavvio sono i giudizi ancora fortemente negativi espressi dai consumatori sulladella propria famiglia, in peggioramento rispetto ad agosto"."In questo quadro - conclude Confesercenti - èutilizzare al meglio le risorse delbisogna dare nuove certezze allee sostenere ladelle, in particolare delle piccole attività, attraverso un grande piano di sostegno e didei negozi, che permetta aldiper tornare ae crearePer l'Ufficio Studi di"l'ulteriore recupero della fiducia registrato a settembre, sia per le famiglie sia delle imprese, è un importantedel nostro sistema che fa ben sperare sulle concreteglidella pandemia".da parte delle famiglie, soprattutto nei confronti del futuro, sta portando - si legge nella nota - a comportamenti meno diffidenti nei confronti dei consumi, con inevitabili ricadute positive sul sistema delle imprese. Il recupero di fiducia ha, infatti, coinvolto anche gli operatori del turismo e del commercio al dettaglio, settori che hanno vissuto e stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà. Resta, comunque,la strada per recuperare i livelli di".