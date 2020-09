Wall Street parte debole

Dow Jones

(Teleborsa) -, scontando ancora una volta la crescita dei contagi di Covid nel mondo e le incertezze sulla situazione economica. Pesa anche il dato sugli ordini di beni durevoli peggiore delle attese A New York, si muove sotto la parità il, che scende dello 0,41% a 26.705 punti; sulla stessa linea l', che continua la giornata sotto la parità a 3.237 punti. Pressoché invariato il(-0,13%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,96%),(-0,95%) e(-0,54%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,3%).Le più forti vendite su, che segna un -2,19%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.Al top tra i, si posizionano(+3,31%),(+2,72%),(+1,58%) e(+1,37%).Performance negativa per, che cede il 2,25%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,03%.Vendite su, che soffre un calo dell'1,95%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,50%.