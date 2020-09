CDP sigla convenzione con Assoconfidi per assicurare liquidità alle PMI italiane

(Teleborsa) -(CDP) conferma il suo supporto alleitaliane, con unache regola l’accesso al, del valore massimo complessivo didi euro e durata settennale.La convenzione consentirà ai confidi iscritti all’Albo di accedere ad unaper supportarediretto alle imprese con meno di 250 dipendenti.Il plafond sarà utilizzato dai Confidi per concederedal Fondo di Garanzia per le PMI. Il meccanismo di funzionamento è infatti analogo a quello previsto per le banche, attraverso cui CDP ha erogato sinora 1,2 miliardi di euro a supporto delle imprese italiane.Il nuovo strumento di funding è caratterizzato daperché prevede unae una, con obbligo di impiegare la liquidità a supporto delle PMI entro un periodo massimo di 3 mesi dalla data di erogazione della provvista di CDP.CDP e Assoconfidi, con l’accordo appena sottoscritto, intendono promuovere iniziative per il sostegno concreto allo sviluppo economico del Paese, valorizzando l’attività dei Confidi, che si caratterizzano per la relazione stretta con il mondo delle piccole imprese, maggiormente colpite dalla fase di rallentamento del ciclo economico, e per il forte legame con i territori."Questo accordo rappresenta un importante passo in avanti nella realizzazione degli obiettivi che CDP si è posta per rafforzare il sostegno alle PMI italiane, in particolare quelle di dimensione più piccola", afferma, Responsabile Divisione CDP Imprese, ricordando che il panorama imprenditoriale nazionale è composto per oltre il 95% delle imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di euro e che il Piano Industriale 2019-2021 di CDP punta a suportare anche le aziende di più piccola dimensione."L’accordo con CDP va nella direzione sperata di supporto alle imprese per il tramite dei Confidi, anche alla luce delle novità normative introdotte recentemente dal Governo", dichiara, Presidente di Assoconfidi, citando l’allargamento dell’operatività delle misure governative sui finanziamenti diretti alle PMI, che "hanno più risentito della crisi economica innescatasi con il Coronavirus".