Confindustria, Conte: insieme per vincere sfida ripartenza

(Teleborsa) - "Abbiamo unanon abbiamo alternative, dobbiamo vincerla e lo. Lo ha detto il Premiernel corso dell' intervento all 'Assemblea di Confindustria, sottolineando che la pandemia ci ha reso "e l'Italia "si sta rivelando più efficace di molti altri Paesi e più resiliente" ."Ci doteremo per il nostro piano di ripresa e resilienza di uno strumento normativo ad hoc, non c'è altra strada. Una struttura dedicata con norme specifiche e soggetti attuatori dedicati che ci garantisca trasparenza e tempi di attuazione certi", ha proseguito Conte sottolineando anche che ci sarà unaper controllare lo stato di avanzamento delle opere".In Italia abbiamo afferrato da subito che sarebbe stato impossibile porsi il problema della tutela del tessuto produttivo trascurando ladelle persona. Lo abbiamo capito sin da quando i lavoratori si sono rifiutati di entrare in fabbrica, e non eravamo ancora al lockdown", dice il Presidente del Consiglio ricordando il varo, in quei giorni,per le imprese. "Abbiamo afferrato un principio fondamentale:ha aggiunto., un clima positivo. Ho apprezzato la relazione di Bonomi, l'impostazione positiva per unoper il rilancio Paese". Questo il commento del Ministro dell'Economiaal termine dell'assemblea di Confindustria."Negli interventi sia del ministro Patuanelli che del Primo Ministro Conte c'è stata un'apertura molto forte che non avevamo registrato fino ad oggi", ha detto il Presidente di Confindustria, Carlonella conferenza stampa seguita all'assemblea, spiegando che "la linea di Confindustria non è mai cambiata" mentre quella del Governo ora è cambiata. "Cogliamo con piacereora "abbiamo questo famosohanno dato disponibilità, lo vedremo nei fatti", ha concluso il numero uno degli Industriali.