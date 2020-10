Coronavirus: calano i contagi ma anche i tamponi. Si va verso nuovi provvedimenti

(Teleborsa) - In lieve calo i casi di contagio per Covid 19 in Italia nella giornata di oggi 4 ottobre. In 24 ore sono stati registrati. Cala però anche il numero di tamponi effettuati: 92.714, circa 26mila in meno rispetto al giorno prima.Il. In calo il numero delle vittime: 18 in un giorno, per un totale di 35.986. Il maggior numero di nuovi casi, che si rileva in tutte le regioni, si registra ancora in Campania, 412, seguita da Lombardia, 314 e Veneto con 261.Preoccupa la tendenza all'aumento dei contagi e il Governo prepara il. Il nuovo provvedimento dovrebbe riguardare lea numero chiuso, riduzione deglipubblici e aumento dei controlli.Inoltre si valuta l'obbligo di mascherine all'aperto oltre ad essere attesa una riunione sulle scuole. "Vogliamo tenerle aperte e evitare nuovi lockdown", dice il ministro della Sanità