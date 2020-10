Caterpillar rileva business Oil & Gas di Weir Group

Caterpillar

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2%.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che il produttore di macchine movimento terra rileverà il business nell'oil-and-gas del gruppo scozzese di ingegneristica Weir Group per 405 milioni di dollari. Le azioni Weir Group a Londra hanno chiuso la seduta con un rialzo di oltre il 15%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 154,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 151,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 157,1.