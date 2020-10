MyoKardia vola a Wall Street dopo mossa Bristol Myers Squibb

Myokardia

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 58,02% sulla notizia cheha annunciato l'acquisto del gruppo biofarmaceutico per 13,1 miliardi di dollari in contanti. Gli azionisti MyoKardia riceveranno 225 dollari per azione.I consigli di amministrazione delle due società hanno approvato il deal all'unanimità. L'operazione è attesa concludersi durante il quarto trimestre del 2020.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 223 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 219,1. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 226,9.