Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 22:00
24.503 -1,20%
Dow Jones 22:03
46.092 -1,07%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,20%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 24.503,1 punti

Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,20%, termina le contrattazioni a 24.503,1 punti.
