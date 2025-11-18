Milano
17:35
42.839
-2,12%
Nasdaq
22:00
24.503
-1,20%
Dow Jones
22:03
46.092
-1,07%
Londra
17:35
9.552
-1,27%
Francoforte
17:35
23.181
-1,74%
Martedì 18 Novembre 2025, ore 23.38
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,20%
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,20%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 24.503,1 punti
In breve
,
Finanza
18 novembre 2025 - 22.03
Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,20%, termina le contrattazioni a 24.503,1 punti.
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(103)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,20%
