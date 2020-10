Brunello Cucinelli, terzo trimestre in ripresa

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -chiude il terzo trimestre con un'importantea cambi correnti, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, in linea con le attese.Una performance trainata soprattutto dal significativo aumento dei ricavi in(+9,1%),(+7,5%)incluse Hong Kong e Macao (+3,2%), mentre il giro d'affari è sceso in Italia (-5,5%) e nel resto del mondo (-5,7%). Ottima crescita nel canale wholesale (+19,4%), performance più debole per il canale retail (–15,7%).Neidel 2020, la maison ha riportato ra cambi correnti (-17,4% acambi costanti) rispetto ai 459,2 milioni di euro al 30 settembre 2019. Performance negativa in tutte le regioni: Nord America -21,4%, Europa -13,4%, Cina (incluso Hong Kong e Macao) -12,6%, resto del mondo -13,9% e Italia -22,5%. Il canale wholesale (-8,9%) ha tenuto meglio di quello retail (–26,1%).. "Nel terzo trimestre abbiamo avuto dei risultati molto, molto positivi e immaginiamo che questo favorevole andamento possa continuare nel quarto ed ultimo trimestre del 2020", ha affermato il Presidente