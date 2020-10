Cy4gate sigla partnership con Gartner

CY4GATE

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato della cybersecurity quotata all'AIM Italia, ha, multinazionale americana di ricerca e consulenza, leader a livello globale per consulenza e advisory nel mondo dell’IT.La società farà leva su questadel proprio business, specificamente nei segmenti, anche grazie alla definizione della miglior strategia commerciale e di posizionamento sul mercato internazionale.La partnership con Gartner rappresenta un’importante opportunità per CY4GATE, e si inserisce perfettamente nel nostro piano strategico di crescita a livello nazionale e internazionale", afferma, Amministratore Delegato di CY4GATE, aggiungendo "grazie a questo accordo e ai mezzi finanziari ottenuti in fase di IPO riteniamo di poter guardare al futuro con ottimismo, pronti a cogliere tutte le opportunità che il mercato ci offre".