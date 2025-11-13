Cy4Gate alza la guidance sui ricavi dopo 9 mesi in netta crescita

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha chiuso icon unpari a 65,1 milioni di euro, con un incremento del 37% circa rispetto al 30 settembre 2024 (47,5 milioni). Tale incremento è trainato principalmente dalle performance dei segmenti della Forensic Intelligence e della Decision Intelligence. Isono pari a 63,1 milioni, +39% rispetto al 30 settembre 2024. Sotto il profilo della distribuzione geografica vediamo una ripartizione dei ricavi del 51% in Italia e del 49% all'estero.L'è pari a 9,5 milioni di euro, in miglioramento del 162% rispetto ai primi nove mesi del 2024 (3,6 milioni). L'è pari al 14,6%, +7,0 punti percentuali rispetto al precedente esercizio (7,6%). Tale risultato è principalmente riconducibile ai ricavi generati nel segmento della Forensic Intelligence, caratterizzato nel periodo da progettualità con marginalità particolarmente elevata.Laè negativa per 22,5 milioni di euro, in miglioramento di 8,4 milioni rispetto all'indebitamento finanziario netto registrato al 31 dicembre 2024 (30,9 milioni), in virtù di un'importante generazione di cassa operativa."Questi risultati confermano la solidità della nostra strategia e la capacità di Cy4Gate di crescere in modo sostenibile in mercati in rapida evoluzione quali quelli della cyber intelligence e della cyber security - ha commentato l'- L'aumento dei ricavi e della redditività testimonia l'efficacia del nostro modello integrato e la qualità delle soluzioni che offriamo ai clienti sia pubblici che privati. Continuiamo a investire con convinzione in innovazione, capitale umano e sviluppo sui mercati internazionali, elementi chiave per consolidare e ampliare il nostro ruolo nel settore. Il rafforzamento della solidità finanziaria ed un solido order intake ci permette di stimare la guidance per l'anno 2025 superiore a 90 milioni e di affrontare la fase finale dell'anno con una visione chiara e un approccio proattivo, pronti a valorizzare le opportunità di crescita e a generare valore duraturo per tutti i nostri stakeholder".Alla data del 12 novembre 2025 glisono pari a 113 milioni di euro.In ragione del positivo andamento dei primi nove mesi del 2025, la società ritiene di rivedere ladei ricavi totali 2025, che passa da un range pari a 84-87 milioni di euro, a maggiore di 90 milioni di euro. Sono attualmente in corso importanti iniziative commerciali, tra cui aggiuntivi complessivi 15 milioni di euro riferibili al contratto comunicato al mercato lo scorso 6 novembre, il cui perfezionamento è subordinato all'ottenimento di soluzioni tecnologiche evolutive.