Cy4Gate, Intermonte alza target price: ristrutturazione interna sta dando i suoi frutti

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 7,40 euro
per azione (dai precedenti 6,30 euro) il target price
su Cy4Gate
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati trimestrali
sono stati solidi, caratterizzati da una forte crescita del fatturato, una significativa espansione dei margini e una generazione di cassa ben al di sopra delle aspettative. Questi risultati forniscono un'ulteriore prova del forte slancio nell'acquisizione ordini, unito al processo di ristrutturazione interna avviato all'inizio dell'anno, che riflette un chiaro impegno verso l'efficienza operativa e la razionalizzazione degli investimenti. Le prospettive rimangono incoraggianti
, portando a un miglioramento della guidance sui ricavi.