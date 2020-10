UE, riduzione debito: il piano di Dombrovskis

(Teleborsa) - Il Vicepresidente della Commissione europeaconferma l'orientamento a lasciare in vigore ladegli effetti dele dianche nel, con la necessità di sostenere laMa lancia anchesulla successivadi aggiustamento dei: "Con il passare del tempo - ha affermato nel suo messaggio alla Conferenza interparlamentare su "Stabilità, coordinamento economico e governance nell'UE", organizzata dal Parlamento tedesco, a cui partecipano parlamentari nazionali dei diversi Stati membri ed europei - "ie adottare riforme per spingere su una crescita sostenibile. Dobbiamo trovare ilPoco prima, il Commissario europeo agli Affari economici, Paoloaveva detto che "bisogna riconsiderare la, in modo che vengano incentivati gli investimenti pubblici, anche alla luce deicausati dalla crisi del Covid-19, e delle innovazioni "impensabili pochi mesi fa" introdotte per rispondervi; in particolare l'attivazione della clausola di sospensione dele il, con la sua capacità d'investimento di fondi raccolti dalla Commissione sui mercati.Rispetto a quando la Commissione propose, nel febbraio scorso, di rivedere le regole del Patto di Stabilità, "il contesto del dibattito è cambiato piuttostoa causa della pandemia, ha ricordato Gentiloni intervenendo nella sessione intitolata, significativamente:"In primo luogo - ha spiegato l'eurocommissario -, l'e la maggior parte degli Stati membri, se non tutti, dovrebbero superare il limite del 3% nel rapporto deficit/PIL; inoltre, per facilitare queste misure, la Commissione e il Consiglio Ue per la prima volta hanno attivato a marzo la clausola generale di salvaguardia del; in terzo luogo, sono stati concordati strumenti politici nuovi e radicali a livello dell'UE, in particolare la proposta delProprio quest'ultimo strumento - ha osservato Gentiloni - dimostra che la visione di una ccoordinata e finanziata a livello europeo"Vorrei sottolineare - ha continuato - che tutti questi passaggi impensabili pochi mesi fa sono stati motivati "dalla necessità di evitare ilfra le economie degli Stati membri "che avrebbero portato alladell'Ue.Ora, secondo Gentiloni, "questi sviluppi aprono nuove. Per esempio, è chiaro che leadottate dagli Stati membri per affrontare la crisi daranno luogo a livelli molto più elevati di debito pubblico in Europa - oltre il 100% nell'Eurozona quest'anno, e ancora più elevati nelle economie avanzate nel complesso, come evidenziato dall'OCSE"."Anche l'attuale contesto di bassi tassi di interesse - ha aggiunto il Commissario - dovrebbe prevalere per un po' di tempo a venire. Dobbiamo quindi, come minimo, - ha sottolineato - riflettere sul ruolo che unadovrebbe svolgere in questo quadro"."Più in generale - ha osservato ancora Gentiloni -, penso che la crisi abbia di fatto messo in luce la rilevanza di molte delle domande che abbiamo cercato di affrontare nel dibattito pubblico" iniziato sulla eventuale riforma del. E in particolare, la domanda su come lepossono