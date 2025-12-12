Eutelsat completa AuCap da 670 milioni di euro nell'ambito del rafforzamento da 1,5 miliardi

Eutelsat

(Teleborsa) -, colosso francese delle comunicazioni satellitari, hadi sottoscrizione preferenziali per un importo lordo di circa. Il ricavato, unito agli aumenti di capitale riservati, completati il ??21 novembre 2025, sarà utilizzato per rafforzare la sua struttura finanziaria e finanziare le sue ambizioni strategiche."Il forte sostegno alla nostra emissione di capitale da 670 milioni di euro riflette ladi Eutelsat - ha detto il- Insieme agli aumenti di capitale riservati, questa operazione rafforza significativamente la nostra struttura finanziaria e ci fornisce i mezzi per supportare lo sviluppo delle nostre attività in orbita terrestre bassa (LEO), mantenendo al contempo un percorso di deleveraging disciplinato".Il, la società ha presentato unavolta ad accelerare lo sviluppo delle sue attività satellitari in orbita terrestre bassa (LEO) e a supportare la futura costellazione IRIS2, rafforzando al contempo la propria flessibilità finanziaria accelerando la riduzione del debito. In questo contesto, la società ha annunciato che avrebbe raccolto 1,5 miliardi di euro di capitale azionario.Nell'ambito di questi aumenti di capitale da 1,5 miliardi di euro: lo, tramite l'APE, ha sottoscritto un importo totale di 749 milioni di euro; Bharti Space Ltd ha sottoscritto un importo totale di 150 milioni di euro; ilha sottoscritto un importo complessivo di 163 milioni di euro; CMA CGM Participations ha sottoscritto un importo complessivo di 150 milioni di euro; e FSP ha sottoscritto un importo complessivo di 91 milioni di euro.Questi aumenti di capitale, uniti a un piano di rifinanziamento che include un finanziamento obbligazionario, finanziamenti per crediti all'esportazione e un'estensione delle scadenze del debito bancario, dovrebbero consentire alla società di finanziare il suo piano a medio termine e di, contribuendo al contempo a ridurre il leverage ratio della società a circa 2,5x alla fine dell'esercizio 2025-26.