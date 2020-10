ELIS, Donnarumma: il futuro sono i ragazzi, la scuola e l'orientamento scolastico

Terna

Generali Italia





(Teleborsa) - Oltre 100 CEO di(63 CEO in presenza e 40 da remoto) si sono incontrati a Roma perpartendo dalla scuola, dall'impresa e dal lavoro accogliendo l'invito di) e Marco Sesana ()."Oggi si è parlato di futuro collegandolo al futuro dei ragazzi, quindi della scuola e dell'orientamento scolastico. Il futuro sicuramente è molta tecnologia applicata alle infrastrutture, ai trasporti, all'energia in un progetto di sostenibilità ambientale che non potrà che essere la base portante delle nostre iniziative. Il futuro dei ragazzi è studiare con interesse particolarmente le materie che consentiranno loro di essere attori di questo futuro" commenta cosìai microfoni di Teleborsa in occasione dell'incontro a Villa Blanc, sede della Luiss Business School."La scuola italiana è già un'istituzione molto importante e forte e a tratti anche invidiata a livello internazionale. Noi di Terna possiamo dare un contributo soprattutto per la modernizzazione di alcuni aspetti e concetti che possono essere trasferiti con la scuola, alla scuola per gli studenti" ha concluso l'AD.