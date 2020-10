Enel lancia Sustainability Financing Framework

Enel

(Teleborsa) -ha pubblicato oggi il, che stabilisce una serie dinecessari per l’utilizzo di strumenti di finanziamento sostenibili. Enel è laa definire un quadro di riferimento per questo tipo di emissioni che spaziano tra molteplici soluzioni di finanziamento."Questo framework rappresenta unaimportante per Enel nel percorso verso la piena integrazione della sostenibilità nella sua strategia di finanziamento aziendale", ha dichiarato il CfoIl framework è stato delineatocon i Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) 2020 dellae ai Sustainability-Linked Loan Principles 2020 pubblicati dallarelativi ai prestiti sostenibili. Nello specifico, riguarderà i seguenti: Sustainability-Linked Bond, Sustainability-Linked Loan e il SDG 7 (Energia pulita e accessibile) Target Guaranteed Euro-Commercial Paper Programme.Il Framework si fonda sulla selezione di KPI, in termini di emissioni e capacità rinnovabile istallata, sulla selezione di target coerenti con tali KPI e su un sistema di reporting e verifica degli obiettivi raggiunti.Enel colloca la, inclusa la strategia finanziaria, ed è, essendo tra i primi emittenti di green bond e tra i maggiori emittenti corporate di tali strumenti. Il Piano 2020-2022 punta a portaree al 77% nel 2030 rispetto al 22% circa registrato nel 2019.L'impegno del Gruppo verso la finanza sostenibile è ulteriormente evidenziato dalla partecipazione del Direttore Finanziario di Enel, Alberto De Paoli, come co-presidente alla CFO Taskforce del Global Compact delle Nazioni Unite, che ha recentemente lanciato i "CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance".