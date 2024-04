SdR, Sala (MEF): necessario creare framework all'avanguardia per mercati dei capitali

(Teleborsa) - "Laè stata il risultato di lavori di anni precedenti e, mentre si lavorava alla legge, è apparso chiaro cheper considerare più elementi", come sta avvenendo ora con la delega per la riforma del Testo Unico della Finanza (TUF). Lo ha affermato, Direttore Generale dell'Economia del ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), durante la conferenza Assogestioni "CMU, il risparmio enabler della competitività europea" alla 14esima edizione del Salone del Risparmio."In un paese senza grandi player della gestione del risparmio e non avendo player alternativi alle banche nell'erogazione della finanza, c'è però, che è un'eccellenza indiscutibile", ha sostenuto., svecchiando delle norme che non hanno incorporato l'innovazione degli ultimi anni sui mercati finanziaria e che sono appesantite dal gold plating", ha detto Sala, sottolineando che "siccome il sistema italiano è formato da piccole aziende e piccole società del risparmio, occorre creare un framework che tenga conto di queste cose e non si appiattisca su framework creati da altri per paesi con dimensione molto diversa".L'input che è stato a dato a chi sta lavorando al nuovo framework è di essere "", ha detto il funzionario del MEF, sostenendo che "proprio perché il mondo sta cambiando, non ci limitiamo ad arrivare alle best practices e ad adattare le regole, ma cerchiamo di porci come quelli che per una volta cercano di dare delle indicazioni e delle idee che possano essere riprese a un livello superiore. È, perché non vogliamo arrivare quando il treno della CMU è già partito o qualcun altro ha fatto uno scatto in avanti".