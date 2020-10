UnitedHealth alza l'outlook sugli utili

United Health

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,08% sui valori precedenti nonostante la società abbia alzato le stime sugli utili 2020.Il gruppo dell'assicurazione sanitaria ha rivisto al rialzo l'obiettivo di utile per azione adjusted a 16,50-16,75 dollari dal range 16,25-16,55 dollari indicato in precedenza. Nel terzo trimestre l'EPS rettificato si è attestato a 3,51 dollari contro i 3,09 dollari del consensus.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 330 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 319,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 340,3.