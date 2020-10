Innovatec, realizzerà riqualificazione energetica stabilimento Adriani

Innovatec

(Teleborsa) -rende noto che la, specializzata nella produzione e distribuzione di pasta innovativa a base farine gluten-free, hacome partner per l’integrazione della sostenibilità nel proprio business.L'Accordo sottoscritto prevede che Innovatec Power realizzi per Andriani unindustriale di Gravina in Puglia (BA), quale parte fondamentale del percorso di riduzione dei costi energetici e di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti del sito. In particolare Innovatec Power si occuperà della progettazione esecutiva, fornitura, trasporto, posa in opera e realizzazione di tutte le opere funzionali all’installazione e all’esercizio di undi potenza pari aed undi potenza pari aL’Accordo prevede un. La commessa verrà completata entro il corso del primo trimestre 2021 con ricavi di competenza dello stesso esercizio.In questo percorso virtuoso verso l’efficientamento energetico, Innovatec Power realizzerà un mix di interventi per la produzione di energia elettrica, idoneo a soddisfare parte dei fabbisogni energetici dello stabilimento e cedendo alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica prodotta in surplus rispetto al fabbisogno dello stabilimento.