Aspi, Atlantia: offerta CDP ancora non idonea, ma avanti negoziato

Atlantia

(Teleborsa) - L'offerta di CDP Equity, Blackstone e Macquarie sull'88% di Autostrade per l'Italia "non è ancora conforme e idonea ad assicurare l'adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione. E' quanto afferma in una nota"Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, facendo seguito a quanto comunicato il 13 ottobre scorso, ha esaminato la lettera di offerta preliminare per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% detenuta in Autostrade per l’Italia, ricevuta nella tarda serata del 19 ottobre da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets".Il CdA "pur esprimendo apprezzamento per l’elaborazione dell’offerta, ha valutato i termini economici e le relative condizioni allo stato non ancora conformi e idonei ad assicurare l’adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione".Ciò nonostante, "pur essendo scaduto il periodo di esclusiva, il Consiglio ha deliberato di proseguire comunque le interlocuzioni con CDP e i co-investitori sino al 27 ottobre e di riconvocarsi per il prossimo 28 ottobre al fine di valutare un’eventuale nuova offerta vincolante".