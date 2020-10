Leonardo, CdA esclude limiti a operatività dopo sentenza primo grado MPS

Leonardo,

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il CdA dicui è stata fornita una compiuta informazione sugli eventuali effetti conseguenti la sentenza di primo grado nelprocesso, dall’esposizione dell’analisi, "ha tenuto in considerazione anche i diversi mercati di riferimentodel Gruppo" ed "è emerso un quadro che non comporta specifiche limitazioni dell’operatività aziendale".Al Comitato Governance - si legge in una nota - "è stato affidato il compito di monitorare e approfondire ogni potenziale evoluzione della vicenda, tenendone informato il Consiglio".