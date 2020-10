MIT, Sismabonus: istituita Commissione di monitoraggio

(Teleborsa) - Istituita oggi dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici laper la "Classificazione del Rischio sismico delle costruzioni" detta "". Lo strumento è finalizzato a, salvaguardando le vite umane e contenendo i costi della ricostruzione, incentivando gli interventi preventivi volontari sul patrimonio edilizio esistente.La Commissione, di cui è capofila il, è trasversale e vede la presenza di tutte le istituzioni e le diverse figure coinvolte a vario titolo nella specifica tematica, così da fornire risposte concrete e condivise, sia in relazione alla complessità applicativa nel breve periodo, a seguito delle recenti modifiche apportate al quadro normativo dai "Superbonus", sia nel medio periodo in una visione strategica di messa a sistema della misura.L'attività sarà svolta con i contributi del Ministero dell. Oltre alle figure istituzionali sono stati quindi coinvolti anche i rappresentati delle Professioni (), delle Imprese (), delle Banche () e delle Assicurazioni ().L'obiettivo è lafinalizzati anche alla riduzione del fabbisogno energetico per garantire sistemi efficienti ed innovativi di controllo.