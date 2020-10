Ferragamo ritraccia dopo exploit vigilia

Ferragamo

FTSE Italia All-Share

maison del lusso

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Giornata difficile per, che mostra un forte calo del 3,76% in Borsa, a causa di realizzi, dopo lada parte della famiglia Ferragamo.Il titolo si era impennato ieri, guadagnando oltre il 6%, sui rumors relativi ad una possibile cessione di unaa partner finanziari da parte della holding di famiglia, la Ferragamo Finanziaria, che attualmente controlla il 68,5%. Una ipotesi smentita categoricamente da un portavoce.Gli analisti hanno però effettuato i consueti esercizi di valutazione, con Mediobanca che segnala un possibile "valore aggiunto" dall'inresso di nuovi soci e conferma un giudizio neutral sul titolo in caso di mantenimento dello status quo.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,41 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,76. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,06.