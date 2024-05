Borse europee caute. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

Ferrari

Hera

A2A

Stellantis

ENI

STMicroelectronics

Iveco

Ariston Holding

Juventus

Ferragamo

ENAV

Fincantieri

Pharmanutra

Maire Tecnimont

Comer Industries

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. La cautela regna tra gli investitori, il giorno dopo che la Fed, come atteso, ha lasciato i tassi fermi indicando che per un taglio ci vuole ancora tempo ed in attesa del dato sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, in arrivo domani.Il risiko BBVA-Banco Sabadell sostiene i titoli bancari supportati anche dalla prospettiva di tassi di interesse ancora elevati per un periodo di tempo prolungato.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,07. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.299,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,59%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,80%.poco mosso, che mostra un +0,1%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,39%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 33.806 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 35.997 punti.di Milano, troviamo(+4,29%),(+2,40%),(+2,12%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,40% dopo le indicazioni di alcuni analisti in scia ai risulrati.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,43%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,06%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,40%),(+1,84%),(+1,77%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,81%.scende del 2,31%.Calo deciso per, che segna un -1,82%.