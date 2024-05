Borse europee proseguono negative. Milano tiene la posizione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che beneficia di qualche acquisto selettivo fra le blue-chips, mentre., di riflesso alla performance negativa die mercati USA ed asiatici. Neanche ihanno aiutato le borse, che proseguono l'andamento negativo accennato negli ultimi giorno.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.388,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,75%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,37%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 35.379 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 37.598 punti.Pressoché invariato il(-0,09%); in frazionale calo il(-0,26%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,30%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,79%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,40%.Buona performance per, che cresce dell'1,67%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,49%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,48%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.Tra i(+3,40%),(+3,11%),(+2,31%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,84%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.