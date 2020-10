FS, sciopero 22-23 ottobre: Frecce regolari e garantiti treni regionali fasce pendolari

(Teleborsa) - Circolerannolein occasione delloproclamato da alcuni sindacati autonomi – dalle ore 21.00 di giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 di venerdì 23 ottobre – in adesione a uno sciopero generale.Saranno inoltre(6.00-9.00 e 18.00-21.00). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni.previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l', la sezionedel sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.