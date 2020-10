Generali, Fitch conferma il rating IFS a “A-”

Generali

(Teleborsa) - L’agenzia di ratingha comunicato oggi di aver confermato il giudizio sulla(Insurance Financial Strength - IFS) dia ‘‘. L’agenzia ha inoltre confermato il giudizio ‘‘ sul(Issuer Default Rating – IDR). Anche l’rimane stabile."I rating riflettono la solida posizione di capitale di Generali e l’ottimo profilo di business, in particolare grazie alla posizione di leadership in paesi come Italia, Germania e Francia. Ladel Gruppo è considerata moderata rispetto ai suoi rating", si legge nella nota diffusa dalla società triestina.