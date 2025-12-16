Italgas, Fitch conferma Rating e Outlook

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch
ha confermato oggi il merito di credito di lungo termine
di Italgas
a BBB+
, con Outlook Stabile
.
"La conferma segue la presentazione del Piano Strategico 2025-2031
e riflette la posizione di Italgas quale soggetto leader nella distribuzione gas in Europa, l’efficienza operativa, la solidità e flessibilità finanziaria del Gruppo e la stabilità del quadro regolatorio italiano", si legge in una nota della società.
"L’Outlook Stabile riflette l’aspettativa di Fitch che Italgas consegua un deleveraging
in arco piano, supportato da un profilo dell’indicatore funds from operations (FFO) net leverage migliore rispetto alle soglie associate all’attuale rating", conclude la nota.